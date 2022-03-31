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Спрогнозирована стоимость газа в России

Журналист Правосудов допустил подорожание газа в России на несколько процентов

Фото: Pixabay

Директор Института национальной энергетики, журналист Сергей Правосудов напомнил, что стоимость газа в Европе выросла из-за санкций Запада против России. В интервью радио Sputnik он предположил, как изменится цена топлива для самих россиян.

Эксперт заявил, что в марте биржевые цены на газ достигали почти четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Он спрогнозировал стоимость топлива в России и заявил, что на него не придется существенно увеличивать расходы. Правосудов отметил, что цены на газ внутри страны и на мировом сообществе «отличаются в десятки раз».

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Специалист объяснил, что внутри России цены на газ устанавливает государство. Для промышленности стоимость голубого топлива выше, чем для потребителей. Поэтому он допустил подорожание газа в России только на несколько процентов

«Газ — это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции», — заключил Правосудов.

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

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Марина Совина
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