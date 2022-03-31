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Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не будет вводить санкции против России

Фото: globallookpress.com

Турция не будет вводить экономические санкции против России. Отказ Анкары от присоединения к антироссийскому санкционному режиму подтвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого», — напомнил турецкий лидер. Он добавил, что позиция официальной Анкары по вопросу введения санкций против Москвы не изменилась.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.

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Виктория Кондратьева
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