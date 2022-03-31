Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не будет вводить санкции против России
Турция не будет вводить экономические санкции против России. Отказ Анкары от присоединения к антироссийскому санкционному режиму подтвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого», — напомнил турецкий лидер. Он добавил, что позиция официальной Анкары по вопросу введения санкций против Москвы не изменилась.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.