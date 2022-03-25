Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган признал невозможность присоединения Турции к санкциям против России

Эрдоган заявил, что Турция не поддержит санкции на поставки энергоресурсов из России

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией», — заявил турецкий лидер. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.

«Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС "Аккую". Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: "Вы правы"», — добавил Эрдоган. Он отметил, что Турция должная сохранять деликатность в отношении с Россией, так как не может быстро перезагрузить энергетическую отрасль.

Ранее Эрдоган заявил, что тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. По словам турецкого лидера, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию о смерти Жириновского
Кремль заявил об отсутствии планов возобновить переговоры с США по безопасности
В Кремле открестились от идеи Мединского воспевать Россию в школах
Украина заявила о разочаровании из-за отсутствия эмбарго на поставку газа из РФ
В Совфеде рассказали о будущем сообщившего о смерти Жириновского сенатора
Кремль ответил на слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
В России захотели защитить сотрудников авиации
Эрдоган признал невозможность присоединения Турции к санкциям против России
В FIS выразили надежду на возвращение Большунова к международным стартам
Кремль отреагировал на угрозы США про «российское химоружие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.