Эрдоган признал невозможность присоединения Турции к санкциям против России

Эрдоган заявил, что Турция не поддержит санкции на поставки энергоресурсов из России

Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией», — заявил турецкий лидер. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.

«Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС "Аккую". Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: "Вы правы"», — добавил Эрдоган. Он отметил, что Турция должная сохранять деликатность в отношении с Россией, так как не может быстро перезагрузить энергетическую отрасль.

Ранее Эрдоган заявил, что тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. По словам турецкого лидера, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.