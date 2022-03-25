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Эрдоган закрыл тему поставок C-400 на Украину

Эрдоган заявил, что тема поставок С-400 на Украину закрыта для Турции

Фото: Globallookpress.com

Тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По словам лидера Турции, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

20 марта представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.

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Николай Чигасов
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