Эрдоган закрыл тему поставок C-400 на Украину

Эрдоган заявил, что тема поставок С-400 на Украину закрыта для Турции

Тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По словам лидера Турции, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

20 марта представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы противовоздушной обороны С-400. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — заявил он.