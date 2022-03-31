В Москве умер готовивший экипажи МКС к работе в условиях радиации биолог

В Москве умер биолог Владимир Цетлин, готовивший экипажи МКС к работе в условиях радиации

В Москве в возрасте 83 лет умер биолог Владимир Цетлин, готовивший экипажи МКС к работе в условиях радиации, сообщает в четверг, 31 марта, «Московский комсомолец».

Ученый продолжал работу до последних дней. Предварительной причиной смерти называют инфаркт.

По информации издания, здоровье доктора технических наук сильно пошатнулось после того, как летом прошлого года его избил хулиган. Инцидент произошел в автобусе, молодой человек набросился на Цетлина на глазах пассажиров.

Владимир Цетлин занимал пост заведующего лабораторией мониторинга радиационных условий среды обитания экипажей МКС в Институте медико-биологических проблем РАН. Он был одним из лучших специалистов по влиянию радиации на космонавтов.

Ранееи сообщалось, что в Москве покончил с собой известный советский физик-экспериментатор Константин Кешишев.

Тело 76-летнего мужчины обнаружили 21 марта на Новочеремушкинской улице рядом с его домом.