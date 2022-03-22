В Москве покончил с собой знаменитый советский физик

В Москве покончил с собой известный советский физик-экспериментатор Константин Кешишев

В Москве покончил с собой известный советский физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии Константин Кешишев. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает MK.RU.

Тело 76-летнего мужчины обнаружили накануне днем, 21 марта, на Новочеремушкинской улице рядом с его домом.

Уточняется, что ученый сильно переживал из-за смерти жены, которая ушла из жизни в феврале.

У погибшего остались двое сыновей.

Константин Кешишев родился 20 мая 1945 года в Москве, а в 1986 году в составе группы получил Ленинскую премию за работу «Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация». Имея степень доктора наук, он почти всю жизнь проработал в институте физических проблем.

В декабре 2021 года стало известно, что в Москве четырнадцатилетняя девочка попыталась покончить с собой в здании школы, но ее успели спасти и доставили в больницу.