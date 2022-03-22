Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве покончил с собой знаменитый советский физик

В Москве покончил с собой известный советский физик-экспериментатор Константин Кешишев

Фото: eduspb.com

В Москве покончил с собой известный советский физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии Константин Кешишев. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает MK.RU.

Тело 76-летнего мужчины обнаружили накануне днем, 21 марта, на Новочеремушкинской улице рядом с его домом.

Уточняется, что ученый сильно переживал из-за смерти жены, которая ушла из жизни в феврале.

У погибшего остались двое сыновей.

Константин Кешишев родился 20 мая 1945 года в Москве, а в 1986 году в составе группы получил Ленинскую премию за работу «Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация». Имея степень доктора наук, он почти всю жизнь проработал в институте физических проблем.

В декабре 2021 года стало известно, что в Москве четырнадцатилетняя девочка попыталась покончить с собой в здании школы, но ее успели спасти и доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
ФСБ задержала администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн»
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом
Кадыров отправил на Украину колонну добровольцев в полной боевой экипировке
Кардиолог назвал способы распознать образование тромбов
В Москве покончил с собой академик РАН
В России заявили о желании Херсонской области сотрудничать с Крымом
Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон устроили драку в ресторане
Двоих россиян приговорили к 17 годам колонии за убийство ветерана труда
В Индии модернизируют танки Т-90С
В МИД Японии ответили на отказ России от диалога по мирному договору
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.