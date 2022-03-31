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В Дагестане прошли конно-спортивные состязания «Скачки-2022»

В Ногайском районе Дагестана прошли конно-спортивные состязания «Скачки-2022»

Кадр: Новости 24 / YouTube

В Ногайском районе Дагестана в рамках года культурного наследия народов России в селе Кунбатар прошли конно-спортивные состязания «Скачки-2022». Об этом сообщает ННТ.

В скачках приняли участие команды из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Калмыкии. Скакуны соревновались в забегах на разных дистанциях.

Отмечается, что в Кунбатаре в течение нескольких дней проводятся скачки республиканского и межрегионального уровня. «За это время село стало центром развития коневодства в регионе. Благодаря старанию местного актива, данный вид спорта набирает популярность», — говорится в сообщении.

Гости мероприятия могли отведать блюда местной традиционной кухни — ногайский чай и катламу.

Победителем забегов стала команда из Дагестана, второе место заняли спортсмены из Чечни, третье место получил Ставропольский край.

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Варвара Кошечкина
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