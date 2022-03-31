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Назван приводящий к аллергии и диабету фактор

Диетолог Соломатина указала на связь неправильного питания и аутоиммунных заболеваний

Фото: Shutterstock

Неправильное питание напрямую связано с ростом в популяции таких аутоиммунных заболеваний, как атеросклероз, диабет и аллергии, заявила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что нарушение питания ведет к дисбалансу кишечной микрофлоры, которая и формирует иммунитет. Об этом факторе она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Дисбаланс кишечной микрофлоры, как считает специалист, напрямую связан с ростом числа многих заболеваний в XXI веке.

Развитие диабета, кстати, тоже связывают с недостатком многих компонентов, таких как витамин D. А недостаток работы щитовидки будет бить по сердцу. И, конечно, в первую очередь любые дисбалансы микрофлоры кишечника бьют по работе иммунной системы, ведь именно там формируется наш иммунитет

Елена Соломатинадиетолог

«Для правильной работы микрофлоры необходимо большое количество клетчатки, которую организм получает из овощей, фруктов. Но у людей сегодня не принято есть их в большом количестве, кисломолочку многие не любят. В итоге мы получаем недокормленную полезную микрофлору и рост патогенной микрофлоры», — сказала Соломатина.

Задача иммунитета, по ее словам, — адекватно реагировать на любой стресс, вторжение. Бывает, что он реагирует недостаточно. А бывает, при нарушении микрофлоры, что реагирует сверх меры, что ведет к развитию аутоиммунных процессов.

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«Опасность неправильной работы иммунной системы нам, кстати, показал коронавирус, когда люди умирали от слишком сильной ее реакции. Мы в принципе наблюдаем активный рост числа аутоиммунных заболеваний: это и аллергии, и диабеты. Об аллергиях, причем, человек может даже не знать, это скрытые процессы. Явная непереносимость появляется еще в детстве, а вот скрытая как раз возникает из-за дисбаланса микрофлоры, когда человек испытывает усталость, дискомфорт после приема определенных продуктов», — объяснила диетолог.

Неправильное питание, заявила она, может приводить даже к раннему клеточному старению: клеточная мембрана становится жесткой и не пропускает полезные вещества.

Когда нарушается работа микробиоты, наш организм начинает хотеть «неправильных» продуктов: чего-то, содержащего нитрит натрия, сахар. Сахар, кстати, вообще является идеальным кормом для патогенной микрофлоры. Все это по цепочке ведет к неадекватной работе уже головного мозга, постоянной усталости, раздражительности, тревожности

Елена Соломатинадиетолог

«Неправильное питание, богатое трансжирами, разрушает наши клеточные мембраны, они становятся жесткими, как у стариков, не пропускающими полезные вещества. В итоге это просто ускоряет общую дегенерацию и старение организма», — подытожила Соломатина.

Ранее диетолог Соломатина указала на связь гиповитаминоза и психических расстройств. По ее словам, нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности.

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Варвара Кошечкина
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