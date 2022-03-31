США и Евросоюз обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики

Госдеп сообщил, что США и ЕС провели заседание по РФ, обсудили шаги по изоляции экономики

Представители США и Европейского союза (ЕС) провели первое заседание на высоком уровне по России. Стороны обсудили дополнительные шаги по усилению изоляции российской экономики от европейской и американской экономик, а также международной финансовой системы. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент, передает РИА Новости.

Встреча состоялась в Вашингтоне, Соединенные Штаты на ней представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, со стороны Евросоюза прибыл заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

«Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер», — отмечается в документе.

Дипломаты также обсудили усилия, направленные на сокращение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Стороны договорились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.