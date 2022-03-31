В Android-смартфонах появится защита от слежки

Google добавит в Android-смартфоны определение трекеров для защиты от слежки

В ОС Android появится функция определения Bluetooth-трекеров для защиты от слежки пользователей. Об этом сообщает издание 9to5google.

Энтузиасты проанализировали актуальную бета-версию Android, обнаружив в коде ОС упоминание о новой опции. В версии 22.12.13 нашли функцию, которая позволит определять наличие неизвестного Bluetooth-маячка, находящегося поблизости от пользователя. Таким образом, разработчики ПО намерены защитить владельцев устройств от слежки со стороны посторонних лиц.

В коде уточняется, что добавленная функция «оповещения о незнакомом устройстве» будет отправлять «уведомление об обнаружении незнакомого трекера». Опция будет настроена на идентификацию умных маячков, работающих по технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).

Журналисты объяснили, что новая технология позволит определять наличие посторонних Bluetooth-маячков в автоматическом режиме. Подобная опция присутствует в iPhone, которые способны обнаруживать наличие трекеров AirTag. Для обнаружения маячков на Android-телефонах необходимо установить особое приложение и провести сканирование.

В середине февраля Apple заявила, что обновит ПО умных маячков AirTag, чтобы злоумышленники не могли использовать их в преступных целях. «Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов», — заметили в компании.