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Власти захотели снизить налоговую нагрузку на российские компании

«Ведомости»: российские власти планируют снизить страховые взносы для МСП

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские власти планируют снизить налоговую нагрузку для поддержки занятости в компаниях. Один из вариантов — распространение льготной ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП) на всю сумму зарплаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящее время для МСП действует пониженный тариф в 15 процентов, однако он охватывает только разницу между фактическим значением зарплаты и уровнем минимального размера оплаты труда (МРОТ). С суммы МРОТа фирмы платят по общей ставке в 30 процентов.

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Если инициативы будет одобрена, то это обойдется примерно в 300 миллиардов рублей в год выпадающих доходов бюджета, узнало издание. Другое предложение — снижение налоговой нагрузки на труд для компаний из реального сектора экономики. Власти хотят сделать это через сокращения ставки страховых взносов или через мораторий на выплату страховых взносов на срок от одного квартала до года.

Главная задача в условиях изменившейся экономической ситуации — сохранение занятости, уверен председатель «Деловой России» Алексей Репик. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) считают, что к концу года уровень безработицы в России составит 7,1-7,8 процента (по сравнению с нынешними 4,4 процента). Тогда национальная экономика лишится примерно двух миллионов рабочих мест.

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Платон Щукин
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