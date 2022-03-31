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В Госдуме заявили о стремлении НАТО подобраться к российским границам

Депутат Госдумы Белик указал на стремление НАТО подобраться к российским границам

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО и США стремятся подобраться к российским границам и расширить зону своего влияния. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия выступает против размещения военной инфраструктуры Соединенных Штатов и альянса в Центральной Азии. «Наша страна во главе с президентом бросает вызов гегемонии США, что Штатам очень не нравится. При этом они боятся сталкиваться с Россией лоб в лоб, стараясь апеллировать к зависимым от них странам, чтобы размещать вооружение альянса рядом с нашими границами», — уточнил депутат.

Он отметил, что Соединенные Штаты привыкли действовать чужими руками. Вместе с тем парламентарий добавил, что одна из целей США — переключить внимание России на возможность появления дополнительных проблем в отношениях с соседними государствами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение военной инфраструктуры Соединенных Штатов и альянса в Центральной Азии недопустимым и отметил, что Москва выступает против возможности реализации подобных инициатив.

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Сергей Истомин
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