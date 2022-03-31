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Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

Глава МИД РФ Лавров призвал не допустить размещения инфраструктуры США в Центральной Азии

Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии недопустимым и отметил, что Москва выступает против возможности реализации подобных инициатив, сообщает ТАСС.

«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Подобные замыслы противоречат интересам безопасности наших государств и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности», — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он отметил, что к обращениям, которые касаются размещения афганских беженцев на территории соседних стран, стоит относиться с большой осторожностью, и призвал тщательно просчитывать все возможные последствия для той или страны и безопасности региона в целом. Зачастую, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, подобные инициативы сопровождаются «благородными гуманитарными лозунгами», а на деле приносят много проблем.

Ранее Лавров рассказал о попытках Запада сделать из Украины «второй Афганистан». По словам дипломата, западные страны хотят перенести центр мировой политики из одной страны в другую.

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Марина Совина
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