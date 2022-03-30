Лавров рассказал о попытках Запада сделать из Украины «второй Афганистан»

Лавров заявил, что Запад хочет перенести центр мировой политики из Афганистана на Украину

Нынешняя ситуация на Украине является попыткой Запада сделать из Украины «второй Афганистан». Об этом на встрече министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, западные страны хотят перенести политический центр. «Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», — рассказал он.

Ранее Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

28 марта глава МИД заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта урегулирования конфликтов. Он напомнил, что в феврале 2014 года Европейский союз гарантировал выполнение соглашения об урегулировании ситуации на Украине между бывшим президентом страны Виктором Януковичем и оппозицией.