Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров рассказал о попытках Запада сделать из Украины «второй Афганистан»

Лавров заявил, что Запад хочет перенести центр мировой политики из Афганистана на Украину

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нынешняя ситуация на Украине является попыткой Запада сделать из Украины «второй Афганистан». Об этом на встрече министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, западные страны хотят перенести политический центр. «Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», — рассказал он.

Ранее Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

28 марта глава МИД заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта урегулирования конфликтов. Он напомнил, что в феврале 2014 года Европейский союз гарантировал выполнение соглашения об урегулировании ситуации на Украине между бывшим президентом страны Виктором Януковичем и оппозицией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
Девушка открыла бизнес в 14 лет и неожиданно разбогатела
В Генштабе ВС России назвали уклонение от службы непрестижным
Школьница умерла во время удаления аденоидов в подмосковной клинике
Диетолог посоветовала есть морковную ботву
Франция снимет все ограничения на выдачу виз россиянам
Пушилин заявил об ускорении операции в Донбассе
Британия предложила сделать G7 площадкой обсуждения санкций
Россиянам предложат скидку на покупку машины
Россия предложила Индии альтернативу SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.