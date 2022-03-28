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Лавров заявил о несостоятельности Евросоюза в урегулировании конфликтов

Лавров заявил, что ЕС показал несостоятельность как гарант урегулирования конфликтов

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта урегулирования конфликтов. Его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что в феврале 2014 года Европейский союз гарантировал выполнение соглашения об урегулировании ситуации на Украине между бывшим президентом Виктором Януковичем и оппозицией. При этом, «когда оппозиция это соглашение разорвала», ЕС отказался что-либо предпринимать и сослался «на некие демократические процессы».

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Варвара Кошечкина
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