Лавров заявил о беспрецедентном давлении ЕС на балканские страны

Лавров заявил о давлении ЕС на балканские страны для присоединения к санкциям против РФ

Европейский союз (ЕС) оказывает беспрецедентное давление на Сербию и другие балканские страны для их присоединения к санкциям против России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей кампании, которую некоторые западные политики называют тотальной войной против России, в которой все средства хороши», — рассказал министр. Он отметил, что подобная политика в рамках отношений со странами, желающими вступить в объединение, проводится Евросоюзом последние десять лет.

Лавров подчеркнул, что внешнеполитические инициативы ЕС приобретают все более антироссийский характер. По его словам, они не имеют ничего общего с процессами интеграции, верховенством права и другими критериями вступления в объединение.

«Здесь исключительно идеологизированный подход, направленный на то, чтобы продолжать давление на Россию, чтобы подавить ее самостоятельность на международной арене, подчинить ее ценностям, которые Европа начинает уже давно внедрять вопреки своим христианским корням», — резюмировал министр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования западных стран поддержать санкции против России несправедливы. Он напомнил, что Сербия является суверенным государством, не входит в состав Европейского союза (ЕС) и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.