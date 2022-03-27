Вучич отреагировал на требования Запада о санкциях против России

Вучич заявил, что требования Запада поддержать санкции против России несправедливы

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на требования Запада поддержать санкции против России. Его комментарий прозвучал в эфире TV Prva.

По мнению главы Сербии, требования западных стран поддержать санкции против России несправедливы. Вучич напомнил, что Сербия является суверенным государством, не входит в состав Европейского союза (ЕС) и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.

Президент Сербии также обратил внимание, что Запад не спешит вводить ограничения в отношении российских нефти и газа. «Вы (западные страны — прим. «Ленты.ру») не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится, что умно и правильно», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии объяснил нежелание страны вступать в Североатлантический альянс. Как подчеркнул Вучич, этого нельзя делать из-за погибших в 1999 году детей.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Поводом назвали этнические чистки в Косово. По данным Министерства обороны России, в результате бомбардировок погибли около двух тысяч мирных граждан, среди них — десятки детей.