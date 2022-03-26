Сербия объяснила нежелание вступать в НАТО

Президент Сербии Вучич объяснил нежелание вступать в НАТО смертью детей в 1999 году

Президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание страны вступать в НАТО. По его словам, этого нельзя делать из-за погибших в 1999 году детей, передает РИА Новости.

«У нас должны быть хорошие отношения со всеми, они большие и сильные, но мы никогда не должны вступать в НАТО, так как не смеем забывать всех тех детей, которых они у нас убили, и мы должны быть достаточно сильными и крепкими, чтобы защищать свою землю и небо», — так он сказал на предвыборном митинге.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия отказывается от присоединения к санкциям Запада против России. В частности он отметил, что Москва всегда поддерживала сербские власти в вопросе Косово и Метохии, а без российского вето в Совете Безопасности ООН Сербии будет сложно защищать свою конституцию и территориальную целостность.

Еще Вучич говорил, что знает Владимира Путина лучше западных политиков и может понять, «что у него в голове». Он отметил, что страна считает и Россию, и Украину братскими и сожалеет о происходящем.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Официальной причиной бомбардировок стала продолжающаяся на тот момент война в Косово. Тогда НАТО начало свои действия без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией».