Вучич признался в понимании Путина

Президент Сербии Вучич заявил, что знает лидера России Путина лучше западных политиков

Президент Сербии Александар Вучич признался, что понимает российского коллегу Владимира Путина лучше западных политиков. Его слова передает ТАСС.

Вучич заявил, что знает лидера России лучше, чем 99,9 процентов политиков в мире, поэтому может понять, «что у него в голове». «Думаю, что Запад удивил его в первые три-четыре дня, а потом — на основании его рассказа из ленинградской юности — он попал в ситуацию, когда отступать некуда и надо бороться. И сейчас уже больше он удивляет Запад, чем Запад его», — прокомментировал действия Путина сербский президент.

Он также подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он отметил, что страна считает и Россию, и Украину братскими и сожалеет о происходящем на востоке Европы. Сербия готова оказывать гуманитарную помощь Украине, пояснил он.

Ранее Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России. По его словам, если даже оставить в стороне эмоциональную и моральную часть данного вопроса, которая важна в политике, особенно в отношениях между государствами, решение Сербии правильное.