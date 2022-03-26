Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич признался в понимании Путина

Президент Сербии Вучич заявил, что знает лидера России Путина лучше западных политиков
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич признался, что понимает российского коллегу Владимира Путина лучше западных политиков. Его слова передает ТАСС.

Вучич заявил, что знает лидера России лучше, чем 99,9 процентов политиков в мире, поэтому может понять, «что у него в голове». «Думаю, что Запад удивил его в первые три-четыре дня, а потом — на основании его рассказа из ленинградской юности — он попал в ситуацию, когда отступать некуда и надо бороться. И сейчас уже больше он удивляет Запад, чем Запад его», — прокомментировал действия Путина сербский президент.

Он также подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он отметил, что страна считает и Россию, и Украину братскими и сожалеет о происходящем на востоке Европы. Сербия готова оказывать гуманитарную помощь Украине, пояснил он.

Ранее Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России. По его словам, если даже оставить в стороне эмоциональную и моральную часть данного вопроса, которая важна в политике, особенно в отношениях между государствами, решение Сербии правильное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден «допустил» отправку американских военных на Украину
Медведев ответил на попытки занести Россию в разряд страны-разбойника
МИД Бразилии раскритиковал санкции Запада против России
Историк рассказал о попытках размыть идентичность жителей юго-востока Украины
Telegram согласился сотрудничать с бразильским судом
В Нидерландах шестилетнего ребенка избили из-за русской речи
В Японии предупредили об опасности столкновения с Россией из-за Курил
Депутат Госдумы предложил создать новый дизайн паспорта
США решили увеличить производство ракетных комплексов Javelin и Stinger
Вучич признался в понимании Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.