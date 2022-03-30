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Лавров прибыл в Китай

Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси на встречу глав МИД стран-соседей Афганистана

Фото: Telegram-канал МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай. Об этом в среду, 30 марта, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами», — написала Захарова.

Ранее Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Он не уточнил, о каких действиях идет речь, но подчеркнул, что к ним прибегнут в случае использования «нелегитимных санкций и решений, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц».

Марина Совина
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