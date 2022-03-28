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Россия заявила о разработке ответных мер по визам для недружественных стран

Лавров заявил, что Москва разрабатывает ответные визовые меры для недружественных стран

Фото: пресс-служба МИД РФ

Власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, в фокусе внимания Москвы находится выработка и законодательное обеспечение ответных мер на действия США и их сателлитов. «К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц», — уточнил он.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность лишения россиян и белорусов, попавших в санкционные списки, гражданства государств объединения. В ЕК также призвали государства-члены объединения отменить все существующие схемы выдачи «золотых паспортов» за инвестиции в экономику страны.

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Виктория Кондратьева
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