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В России появились проблемы с поставками табака

«Ъ»: российские табачные магазины заявили о проблемах с поставками табака для самокруток

Фото: Pixabay

У российских табачных магазинов появились проблемы из-за сокращения ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Табачные магазины в России заявили о проблемах с поставками табака для самокруток, около 70 процентов импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака.

Как рассказал председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским Союзом. Главными поставщиками табака для самокруток в России были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов была перевезена автомобильным транспортом через Белоруссию, пояснил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что российские рестораны и кафе столкнулись с проблемами в поставках продуктов. Перебои возникли с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

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Марина Совина
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