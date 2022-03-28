Российские рестораны столкнулись с проблемами в поставках продуктов

«Известия» сообщили, что рестораны и кафе столкнулись с проблемами в поставках продуктов

Российские рестораны и кафе столкнулись с проблемами в поставках продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России.

Там сообщили, что перебои возникли с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

Так, гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный подтвердил наличие сложностей с закупкой некоторых видов продуктов, в их числе соусы, сиропы, пасты. Владелец бренда «Якитория» Александр Муратов рассказал, что некоторые партнеры остановили пооставки. Кто-то внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее совсем.

В Ginza Project Moscow подтвердили сложности с поставками, но не уточнили, о какой именно продукции идет речь.

В холдинге Tigrus Group (заведения «Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») сообщили о брони продуктов у поставщиков на несколько месяцев вперед, в том числе импортные алкоголь, оливковое масло, оливки, что помогло избежать перебоев.

Также российские рестораторы сообщили о значительных повышениях закупочных цен. Как рассказал Муратов, на некоторые категории они повысились на 30-80 процентов. По его словам, сильнее всего изменилась закупочная цена на алкоголь. Подгорный пояснил, что на фоне роста цен от ряда закупок приходится отказываться и искать других поставщиков.

Ранее Генпрокуратура России занялась проверкой фактов незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Уточняется, что увеличение цен зафиксированы со стороны отдельных участников рынка, а также в различных интернет-магазинах.