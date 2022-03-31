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Москвичи раскупили жилье в Таиланде

Из Москвы поступают 48 процентов российских заявок на покупку недвижимости в Таиланде

Фото: Unsplash

Почти половина российских запросов на покупку недвижимости в Таиланде поступают из Москвы, свидетельствуют материалы портала Thailand Real Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». На втором месте по уровню интереса к тайскому жилью — Санкт-Петербург.

Аналитики проанализировали спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян, проживающих в крупнейших городах. По итогам исследования почти половина запросов (48 процентов) в феврале-марте 2022-го пришлась на жителей Москвы. Из Петербурга приходят 23 процента заявок, замыкает топ-3 Новосибирск с долей в 5 процентов.

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По данным Thailand Real Estate, в разрезе федеральных округов лидером по спросу на тайскую недвижимость стал Центральный. Его доля среди всех округов России составила 35 процентов. На втором месте — Северо-Западный с 16-процентной долей, а на третьем месте — Южный округ (11 процентов).

Ранее сообщалось, что состоятельные россияне активно приобретают недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Кроме того, богачи вкладываются во вторичное жилье и загородные объекты в своей стране, в частности, в Московском регионе.

Нина Ташевская
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