Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

Риелторы сообщили о росте российского спроса на недвижимость в Дубае

Состоятельные россияне активно приобретают недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Кроме того, богачи вкладываются во вторичное жилье и загородные объекты в своей стране, в частности, в Московском регионе.

По данным риелторов, только за февраль 2022-го спрос на покупку элитной недвижимости в Москве вырос на 9 процентов. «К середине марта есть ощущение, что этот показатель вырос до 20 процентов. На данный момент много запросов в среднем бюджете 30-60 миллионов рублей», — сообщают специалисты. Строящиеся объекты, по их словам, не пользуются спросом.

Большинство состоятельных россиян бросились скупать недвижимость, чтобы сохранить денежные средства, поясняют эксперты. При этом собственники пытаются зафиксировать стоимость своих объектов в долларах и приравнивают цены к текущему курсу.

Ранее российский дизайнер пожаловался на стоимость жилья в Дубае. Совладелица бренда Ellada&Kate Эллада Гасанова рассказала о поиске недвижимости в ОАЭ. По ее словам, подходящий объект тяжело найти из-за высокого спроса — по той же причине цены на жилье существенно выросли.