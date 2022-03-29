Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

Риелторы сообщили о росте российского спроса на недвижимость в Дубае

Фото: Pixabay

Состоятельные россияне активно приобретают недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Кроме того, богачи вкладываются во вторичное жилье и загородные объекты в своей стране, в частности, в Московском регионе.

По данным риелторов, только за февраль 2022-го спрос на покупку элитной недвижимости в Москве вырос на 9 процентов. «К середине марта есть ощущение, что этот показатель вырос до 20 процентов. На данный момент много запросов в среднем бюджете 30-60 миллионов рублей», — сообщают специалисты. Строящиеся объекты, по их словам, не пользуются спросом.

Большинство состоятельных россиян бросились скупать недвижимость, чтобы сохранить денежные средства, поясняют эксперты. При этом собственники пытаются зафиксировать стоимость своих объектов в долларах и приравнивают цены к текущему курсу.

Материалы по теме:
Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
Турецкий потокРоссияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
10 февраля
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября

Ранее российский дизайнер пожаловался на стоимость жилья в Дубае. Совладелица бренда Ellada&Kate Эллада Гасанова рассказала о поиске недвижимости в ОАЭ. По ее словам, подходящий объект тяжело найти из-за высокого спроса — по той же причине цены на жилье существенно выросли.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина заявили о прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле
Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
В Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Мужчина поселил у себя дома одну из самых ядовитых змей мира и был укушен ею
Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»
В Лондоне арестовали яхту российского олигарха
В Израиле неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице
Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду
Жена Уилла Смита сделала первое заявление после скандала на «Оскаре»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.