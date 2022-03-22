Российский дизайнер пожаловалась на дорогое жилье в зарубежном городе

Совладелица бренда Ellada&Kate Эллада Гасанова рассказала о поиске жилья в Дубае

Совладелица российского бренда одежды Ellada&Kate, дизайнер Эллада Гасанова пожаловалась на стоимость жилья в Дубае (ОАЭ). О поиске недвижимости в зарубежном городе девушка рассказала подписчикам в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По словам Гасановой, ей было сложно найти квартиру из-за высокого спроса — по той же причине стоимость объектов существенно подорожала. В публикации дизайнер отметила, что места практически во всех отелях распроданы, но ей удалось снять номер на сутки. Затем девушка сумела переехать в апартаменты.

Ранее в марте стало известно, что после санкций со стороны Запада россияне бросились скупать элитную недвижимость в ОАЭ. По словам крупнейшего арабского магната в сфере недвижимости Хусейна Саджвани, ажиотаж вокруг Дубая связан с тем, что Арабские Эмираты не вводили рестрикций против России.

Другие специалисты спрогнозировали, что после санкций россияне переориентируются с ранее популярных для покупки жилья Великобритании, Испании, Кипра, Греции, Болгарии и Черногории на ОАЭ, Турцию и Узбекистан.