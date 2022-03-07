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Названы основные страны для покупки россиянами жилья за границей после санкций

Специалисты считают, что после санкций россияне будут покупать жилье в ОАЭ и Турции

Фото: Pixabay

Специалисты, опрошенные РИА Новости, назвали основные страны для покупки жилья за границей, на которые россияне обратят внимание после санкций. Они считают, что таковыми станут Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан.

Наибольшим спросом у российских покупателей пользовались Великобритания, Испания, Кипр, Греция, Болгария и Черногория, однако теперь люди будут вынуждены переориентироваться на другие рынки.

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Владелец компании Nika Estate Виктор Садыгов полагает, что инвесторы из России вскоре обратят внимание на Узбекистан. «Это очень интересный с точки зрения развития бизнеса и проживания рынок. Уже сейчас часть инвесторов переводит свои капиталы в новые проекты Ташкента», — пояснил он.

Эксперты сошлись во мнении, что лидером по спросу станет Дубай. Управляющий партнер компании Just Real Prime Broker Екатерина Шиманская отметила, что рынок сделок в этом городе переживает бум, в январе объем купли-продажи вырос более чем на 80 процентов, в том числе потому, что курс дирхама не подвержен столь серьезным скачкам, как доллар или евро.

Ранее стало известно, что в 2021-м спрос на покупку в Сочи недвижимости всех форматов вырос на 25 процентов по сравнению с 2020 годом. Также в прошлом году покупательский интерес к сочинским метрам оказался на 76 процентов выше, чем в 2019-м, следует из материалов агентства Skolkovo Realty.

Марина Совина
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