Россияне раскупили недвижимость в Сочи

В 2021-м спрос на покупку в Сочи недвижимости всех форматов вырос на 25 процентов по сравнению с 2020 годом. Также в прошлом году покупательский интерес к сочинским метрам оказался на 76 процентов выше, чем в 2019-м, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Начало 2022 года также ознаменовалось ростом спроса на недвижимость в Сочи, сообщают эксперты. Так, в январе интерес к приобретению объектов в городе увеличился на 20 процентов по сравнению с уровнем декабря 2021-го. Россияне раскупают в Сочи в том числе элитную недвижимость: за 2021-й спрос в этом сегменте рынка вырос на четверть, по сравнению с показателями 2019-го — на 79 процентов.

По данным Skolkovo Realty, в настоящее время на вторичном рынке недвижимости Сочи экспонируется 307 квартир, которые оценены в 100 миллионов рублей и более. В декабре 2021-го количество лотов с таким ценником не превышало 290.

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект в ноябре 2021-го предлагался покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоил 20 миллионов рублей.