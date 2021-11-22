Россиянам предложили жилье в Сочи за 200 тысяч рублей

На сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект предлагается покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоит 20 миллионов рублей, рассказал «Ленте.ру» местный риелтор Кирилл Флутков.

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По данным специалиста, в настоящее время в Сочи выставлено на продажу почти 178 жилых гаражей. Средняя стоимость предложения составляет 9,47 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра в законных однокомнатных квартирах — 291 тысяча рублей, а стоимость «квадрата» в жилых гаражах — 72,1 тысячи рублей, указал риелтор.

Обычно гараж, продаваемый как жилье, имеет площадь около 130 квадратных метров, отметил Флутков. В этом сегменте встречаются предложения, состоящие из четырех этажей. «Жилые гаражи покупают, на мой взгляд, от безысходности, — пояснил эксперт. — Часто региональные покупатели, насмотревшись фейковых объявлений о продаже жилья в Сочи и не посоветовавшись с риелтором, продают свою недвижимость и летят с этими деньгами в город-курорт. Далее, столкнувшись с реальными ценами, покупают жилые гаражи».

По словам Флуткова, жилые гаражи в Сочи — это «своеобразное гетто». Ликвидировать их городским властям будет непросто, полагает специалист.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи: по прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городе-курорте может вырасти до 1 миллиона рублей.