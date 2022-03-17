Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне скупили элитную недвижимость Дубая

Россияне предпочли вложить деньги в недвижимость свободного от санкций Дубая

Фото: Shutterstock

Западные санкции привели к неожиданным последствиям: россияне бросились скупать элитную недвижимость в ОАЭ, передает CNBC.

По словам крупнейшего арабского магната в сфере недвижимости Хусейна Саджвани, ажиотаж вокруг Дубая связан с тем, что Арабские Эмираты не вводили санкций против России. «Я уверен, что многие россияне приехали сюда, чтобы убежать от проблем, в итоге Дубай только выиграет от любого кризиса», — сказал он. Саджавани добавил, что российские туристы давно полюбили ездить в ОАЭ. Кроме того, многие богатые россияне рассматривают Дубай как безопасное место для сбережений и инвестиций. «Буду честен, эти санкции заставили многих людей нервничать, но, если кто-то хочет легально инвестировать средства в нашу страну, мы рады иметь с ним дело», — подчеркнул предприниматель.

Рынок недвижимости Дубая растет второй год подряд. По данным агентства Savills, в 2021 году город заключил сделок с недвижимостью на сумму в 35 миллиардов долларов — это самый высокий показатель со времен Мирового финансового кризиса 2008 года. Согласно данным Reuters, россияне активно скупали недвижимость и размещали средства в странах Персидского залива еще до войны, но сейчас тенденция усилилась.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

Однако финансовые аналитики полагают, что через арабскую недвижимость многие нечистые на руку инвесторы «отмывают деньги» или пытаются спрятать незаконно нажитые средства: недавно ОАЭ внесли в «серый список» межправительственной Службы по наблюдению за финансовыми преступлениями. В ответ власти Арабских Эмиратов выступили с заявлением о том, что они очень серьезно относятся к финансовой безопасности и готовы тесно сотрудничать с организацией в случае выявления нарушений.

Росту спроса на местную недвижимость в 2021-2022 годах также способствовала выставка Dubai Expo 2020, которую пришлось отложить на год из-за пандемии. По окончании выставки в апреле ее павильоны превратятся в «город в городе» — коммерческие и жилые помещения Expo продолжат функционировать.

Ранее ОАЭ оказались в числе стран, которые отказались осуждать действия России на Украине. О начале специальной операции ВС РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимира Путин. Целью операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Совет Европы принял решение приостановить отношения с Белоруссией
Россияне скупили элитную недвижимость Дубая
«Макдоналдс» продолжит работу в некоторых российских регионах
Жулин назвал главную проблему отстранения российских фигуристов от турниров
В Nike заявили о продолжении работы в России с новыми ценами
Названо «слабое место» российского Ил-96
Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ
Историк увидел «сакральное» для России значение букв Z и V
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.