Лавров рассказал о количестве союзников России
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, большая часть стран занимает сторону Москвы, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Об этом дипломат рассказал в прямом эфире РБК.
Так он ответил на реплику ведущего, отметившего, что многие россияне считают, будто «сейчас все против нас». Комментируя количество союзников России, Лавров раскритиковал западные страны и, в частности, США за давление на Москву.
Среди стран, открыто поддержавших операцию России на Украине — Мьянма, Венесуэла, Киргизия и Белоруссия. Индия, Китай и ОАЭ не стали критиковать действия российских властей, но признали, что рассчитывают на мирное урегулирование.
Против спецоперации выступили все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада и ряд других стран. Кроме того, они ввели жесткие антироссийские санкции, включающие разрыв деловых и дипломатических связей, отмену и перенос спортивных мероприятий, санкции против госдолга, ограничения на экспорт и импорт, запрет на полеты российских самолетов и так далее.