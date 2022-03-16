Лавров рассказал о количестве союзников России

Глава МИД России Лавров считает, что большая часть стран на стороне России

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, большая часть стран занимает сторону Москвы, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Об этом дипломат рассказал в прямом эфире РБК.

Так он ответил на реплику ведущего, отметившего, что многие россияне считают, будто «сейчас все против нас». Комментируя количество союзников России, Лавров раскритиковал западные страны и, в частности, США за давление на Москву.

Среди стран, открыто поддержавших операцию России на Украине — Мьянма, Венесуэла, Киргизия и Белоруссия. Индия, Китай и ОАЭ не стали критиковать действия российских властей, но признали, что рассчитывают на мирное урегулирование.

Против спецоперации выступили все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада и ряд других стран. Кроме того, они ввели жесткие антироссийские санкции, включающие разрыв деловых и дипломатических связей, отмену и перенос спортивных мероприятий, санкции против госдолга, ограничения на экспорт и импорт, запрет на полеты российских самолетов и так далее.