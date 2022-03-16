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Лавров рассказал о количестве союзников России

Глава МИД России Лавров считает, что большая часть стран на стороне России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, большая часть стран занимает сторону Москвы, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Об этом дипломат рассказал в прямом эфире РБК.

Так он ответил на реплику ведущего, отметившего, что многие россияне считают, будто «сейчас все против нас». Комментируя количество союзников России, Лавров раскритиковал западные страны и, в частности, США за давление на Москву.

Среди стран, открыто поддержавших операцию России на Украине — Мьянма, Венесуэла, Киргизия и Белоруссия. Индия, Китай и ОАЭ не стали критиковать действия российских властей, но признали, что рассчитывают на мирное урегулирование.

Против спецоперации выступили все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада и ряд других стран. Кроме того, они ввели жесткие антироссийские санкции, включающие разрыв деловых и дипломатических связей, отмену и перенос спортивных мероприятий, санкции против госдолга, ограничения на экспорт и импорт, запрет на полеты российских самолетов и так далее.

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Елизавета Наумова
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