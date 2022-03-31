В Турции заявили об отсутствии альтернатив российскому газу

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не способна отказаться от российского газа

Анкара не способна в настоящее время отказаться от поставок российского газа, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber.

Глава МИД Турции заявил об отсутствии альтернатив российскому газу на других ближневосточных рынках. «В краткосрочной перспективе это невозможно», — ответил министр. На вопрос о возможных трудностях в поставках газа из России он рассказал, что проблем с недостатком топлива быть не должно, ведь Анкара не вводила санкции против Москвы.

Также он отметил, что Анкара принимает усилия по сокращению энергетической зависимости от других стран. «Турция достигнет важного момента в этом вопросе, когда природный газ с месторождения Сакарья [в Черном море] будет поступать на внутренний рынок в 2023 году», — добавил Чавушоглу.

Ранее глава МИД республики заявил, что Турция не будет отправлять военных на Украину. «Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. Если Турция сделает это — мы станем участниками конфликта», — подчеркнул министр, опровергнув сообщения СМИ об отправке военнослужащих.