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Турция опровергла отправку военных на Украину

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что Турция не будет отправлять военных на Украину

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Турция не будет отправлять военных на Украину, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности. Если Турция сделает это — мы станем участниками конфликта», — подчеркнул министр, опровергнув сообщения СМИ об отправке военнослужащих.

Ранее турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил, что Россия и Турция должны сотрудничать, чтобы принимать шаги против возросшей агрессии США. По его словам, конфликт на Украине стал отражением конфронтации между Евразией и США. Также эксперт отметил, что вопрос этой конфронтации напрямую связан с интересами Турции. «Провокация США на Украине — это в том числе и часть плана осады Турции, поэтому Анкара должна ликвидировать угрозу Вашингтона со стороны Черноморского региона», — заявил политолог.

29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна Анкаре за посредничество по организации переговоров с Киевом. Дипломат подчеркнула, что сама Турция заняла нейтральную позицию относительно проведения спецоперации на Украине.

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Дмитрий Сотак
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