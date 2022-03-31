Турция опровергла отправку военных на Украину

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что Турция не будет отправлять военных на Украину

Турция не будет отправлять военных на Украину, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности. Если Турция сделает это — мы станем участниками конфликта», — подчеркнул министр, опровергнув сообщения СМИ об отправке военнослужащих.

Ранее турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил, что Россия и Турция должны сотрудничать, чтобы принимать шаги против возросшей агрессии США. По его словам, конфликт на Украине стал отражением конфронтации между Евразией и США. Также эксперт отметил, что вопрос этой конфронтации напрямую связан с интересами Турции. «Провокация США на Украине — это в том числе и часть плана осады Турции, поэтому Анкара должна ликвидировать угрозу Вашингтона со стороны Черноморского региона», — заявил политолог.

29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна Анкаре за посредничество по организации переговоров с Киевом. Дипломат подчеркнула, что сама Турция заняла нейтральную позицию относительно проведения спецоперации на Украине.