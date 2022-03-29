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В Турции заявили о необходимости сотрудничества Москвы и Анкары

Политолог Перинчек заявил, что Россия и Турция должны сотрудничать против агрессии США

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия и Турция должны сотрудничать, чтобы принимать шаги против возросшей агрессии США. Об этом заявил турецкий политолог Мехмет Перинчек, передают «Известия».

По его словам, конфликт на Украине стал отражением конфронтации между Евразией и США. Также эксперт отметил, что вопрос этой конфронтации напрямую связан с интересами Турции. «Провокация США на Украине — это в том числе и часть плана осады Турции, поэтому Анкара должна ликвидировать угрозу Вашингтона со стороны Черноморского региона», — заявил политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна Анкаре за посредничество по организации переговоров с Киевом и усилия, которые турецкие власти оказывают в урегулировании ситуации. Дипломат подчеркнула, что сама Турция заняла нейтральную позицию относительно проведения спецоперации на Украине.

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Николай Чигасов
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