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Захарова поблагодарила Турцию за посредничество в переговорах России и Украины

Мария Захарова поблагодарила Турцию за посредничество в переговорах Москвы и Киева

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва благодарна Анкаре за посредничество по организации переговоров с Киевом и усилия, которые турецкие власти оказывают в урегулировании ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляцию которого опубликовало ведомство.

Дипломат подчеркнула, что сама Турция заняла нейтральную позицию относительно проведения спецоперации на Украине. По словам Захаровой, это связано с западными санкциями, которые могут ввести против Анкары.

Переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации, помощником президента Владимиром Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

По словам Мединского, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Пункты включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

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Виктория Кондратьева
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