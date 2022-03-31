На Украине увидели усталость некоторых стран от санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании ряда стран избежать новых санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наблюдает усталость от антироссийских санкций в некоторых странах. Такое мнение он выразил в эфире польского телеканала ТВН24, передает ТАСС.

Кулеба уточнил, что среди данных стран нет Польши, которая, по его словам, «в первых рядах в деле усиления давления на Россию». В то же время он отметил, что в других странах наблюдает желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы нанести удар по экономике России.

«Мы работаем над тем, чтобы преодолеть эту усталость, чтобы разъяснить им, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше», — добавил глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада усилить санкции против России. В частности, он призвал не допускать в международные порты российские корабли и прекратить вести любой бизнес с Москвой.