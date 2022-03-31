Кабмин РФ добавил в список жизненно важных медикаментов препарат молнупиравир от COVID-19

В России расширили перечень жизненно важных медикаментов, в него добавили препарат молнупиравир от COVID-19. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте кабмина.

Также для противовирусного препарата фавипиравир, который до этого уже был включен в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы — порошок, концентрат и лиофилизат, уточнили в российском кабмине.

Подобное решение позволит сделать эти препараты более доступными для россиян, добавили в кабмине. Цены на жизненно важные медикаменты регулирует правительство.

Препараты из этой группы бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Сейчас в перечне жизненно важных медикаментов есть более 800 препаратов.

Ранее Минздрав России объявил о готовности начать закупать отдельные виды лекарства при их дефиците. Согласно проекту, ведомство также сможет перераспределять такие препараты в регионах страны по результатам мониторинга.

