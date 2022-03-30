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Минздрав заявил о готовности закупать лекарства при их дефиците

Минздрав РФ заявил о готовности начать закупать отдельные виды лекарства при их дефиците

Фото: Pixabay

Минздрав России заявил о готовности начать закупать отдельные виды медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах РФ по результатам мониторинга.

Решение о закупке некоторых лекарств позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам других механизмов по закрытию потребности субъектов России в дефицитных препаратах, отмечается в пояснительной записке к документу.

«Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами», — уточняется в документе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать запасы лекарственных препаратов россиянам не нужно, производство и поставки медикаментов продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными и могут быть изменены только по объективным причинам.

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Марина Совина
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