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Банда воров получила срок за серию квартирных краж и убийство

В Амурской области трое мужчин и женщина осуждены за кражи и убийство

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Амурской области банда воров получила сроки от трех до 25 лет колонии за серию квартирных краж и убийство. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, находившийся в розыске за двойное убийство 40-летний россиянин создал банду, в которую привлек ранее сидевшего уголовника, его друга и одну женщину. Вместе они совершили серию краж в городе Завитинске. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденных ущерб на общую сумму 347 тысяч рублей.

29 марта МВД показало видео с изъятыми у подмосковных воров золотыми украшениями и отмычками.

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Владимир Седов
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