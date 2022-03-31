Банда воров получила срок за серию квартирных краж и убийство

В Амурской области трое мужчин и женщина осуждены за кражи и убийство

В Амурской области банда воров получила сроки от трех до 25 лет колонии за серию квартирных краж и убийство. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, находившийся в розыске за двойное убийство 40-летний россиянин создал банду, в которую привлек ранее сидевшего уголовника, его друга и одну женщину. Вместе они совершили серию краж в городе Завитинске. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденных ущерб на общую сумму 347 тысяч рублей.

29 марта МВД показало видео с изъятыми у подмосковных воров золотыми украшениями и отмычками.