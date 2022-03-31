Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов коронавируса

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что к осени могут появиться новые штаммы коронавируса

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

На данный момент пока не наблюдается признаков появления новых опасных штаммов коронавируса, однако они могут появиться к осени. Так оценила эпидемиологическую обстановку столице представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

Она отметила, что ВОЗ отслеживает новые варианты коронавируса на основе той информации, которую организация получает от национальных лабораторий и национальных органов здравоохранения. На данный момент, по ее словам, нет поводов для беспокойства.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

«Есть понимание того, что невозможно предполагать, что на следующей неделе или неделях их также не будет. И не стоит полагать, что к осени не будет куда более значительных или потенциально опасных вспышек», — объяснила она.

Также она подчеркнула, что в тех местах, где уровень передачи COVID-19 ниже, там и низкий уровень вероятности его мутаций.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России госпитализировали 3855 пациентов с COVID-19. Кроме того, за указанный период выявлено 19 277 новых случаев коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Шольц настоял на оплате за российский газ в евро фразой «хотим, можем и будем»
Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей
Оценено влияние укрепления рубля на цены в России
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась во Владивостоке
В Италии предупредили о рисках для России в случае вступления Украины в ЕС
Международные резервы России сократились на миллиарды долларов
В НАТО высказались о вступлении Финляндии в альянс
Россия обязала Европу открыть рублевые счета в Газпромбанке
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Японии назвали последствия перехода на оплату за российский газ в рублях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.