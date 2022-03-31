В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов коронавируса

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что к осени могут появиться новые штаммы коронавируса

На данный момент пока не наблюдается признаков появления новых опасных штаммов коронавируса, однако они могут появиться к осени. Так оценила эпидемиологическую обстановку столице представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

Она отметила, что ВОЗ отслеживает новые варианты коронавируса на основе той информации, которую организация получает от национальных лабораторий и национальных органов здравоохранения. На данный момент, по ее словам, нет поводов для беспокойства.

«Есть понимание того, что невозможно предполагать, что на следующей неделе или неделях их также не будет. И не стоит полагать, что к осени не будет куда более значительных или потенциально опасных вспышек», — объяснила она.

Также она подчеркнула, что в тех местах, где уровень передачи COVID-19 ниже, там и низкий уровень вероятности его мутаций.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России госпитализировали 3855 пациентов с COVID-19. Кроме того, за указанный период выявлено 19 277 новых случаев коронавируса.