Названы запрещенные действия при включенном VPN

Аналитик Ульянов призвал не открывать онлайн-банк и электронную почту при включенном VPN

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие действия не стоит совершать при включенном на устройстве VPN-сервисе. Об этом он заявил в комментарии Ura.ru.

Ульянов назвал запрещенные действия при включенном VPN и посоветовал не открывать онлайн-банк и электронную почту. По его мнению, не следует заходить в «критичные аккаунты», к которым привязаны другие страницы и учетные записи.

«Это будет компрометация информации, а это небезопасно. Если мы используем VPN для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, который заблокирован, это лайтовый вариант», — призвал аналитик.

Эксперт добавил, что в вопросах использования VPN многое зависит от доверия человека к сервису. Он «прикрывает» своих пользователей от операторов связи, позволяя посещать заблокированные ресурсы.

«При этом мы должны доверять самому сервису, потому что мы через него работаем, соответственно передаем информацию», — заключил он.

Ранее россиянам раскрыли опасность VPN-сервисов. Правовед Людмила Куровская заявила, что они могут принести больше вреда, чем пользы.