Россиянам раскрыли опасность VPN-сервисов

Правовед Куровская предупредила об угрозе потери личных данных при установке VPN-сервисов

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, самостоятельного структурного подразделения ГРЧЦ Людмила Куровская заявила, что сервисы VPN могут нанести больше вреда, чем пользы. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Куровская раскрыла опасность VPN-сервисов и заявила, что существуют значительные риски при их использовании для доступа к заблокированным в России ресурсам. При скачивании такой программы необходимо задуматься, не принесет ли она больше вреда, чем пользы.

Правовед предупредила об угрозе потери личных данных при установке VPN-сервисов. По ее словам, существует риск заражения устройств россиян вредоносным ПО. В отчете Top10VPN указано, что из 150 наиболее распространенных приложений для гаджетов на базе Android в 27 (18 процентах) при сканировании зафиксировали наличие «вирусов».

«Если вы не уверены, что можете самостоятельно проверить свое устройство на наличие вредоносного ПО или удалить "следы" некогда использовавшегося VPN, не игнорируйте собственную безопасность. Лучше обратитесь в сервисный центр для проверки гаджета и при необходимости верните его к заводским настройкам», — призвала эксперт.

Куровская отметила, что на данный момент не были зафиксированы случаи, когда россияне жаловались на нарушение прав или утечку персональных при использовании VPN. Однако это не означает, что подобных нарушений не было, поскольку связь между работой приложения и последствиями установить сложно.

Ранее эксперт назвал способ обезопасить себя при использовании VPN. Алексей Лукацкий призвал самостоятельно устанавливать такие сервисы.