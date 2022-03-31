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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми 8-17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми 8-17 лет

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми 8-17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке. Об этом сообщает ТАСС. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля.

В указе уточняется, что выплата осуществляется в том случае, если ребенок является гражданином России и постоянно проживает на ее территории, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер такой выплаты подлежит перерасчету с января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты.

Размер выплаты в этом случае составит 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей. Если же размер среднедушевого дохода даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты увеличивается. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, их выдача начнется с 1 мая.

В середине марта Путин заявил, что в ближайшее время власти примут решение по увеличению соцвыплат, пенсий, зарплат в бюджетной сфере и прожиточного минимума.

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Платон Щукин
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