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Российский онколог развеял заблуждение о метастазах

Онколог Михаил Давыдов заявил, что метастазы опасны так же, как и опухоли

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов развеял заблуждение, что метастазы менее опасны, чем раковая опухоль. Слова онколога приводит «Газета.Ru».

Метастазами называют частички раковой опухоли, которые разносятся по организму с кровотоком или по лимфатической системе. В какой-то момент они могут активизироваться, после чего начнется образование новой опухоли.

Давыдов объяснил, что метастазы так же опасны, как и сами раковые опухоли. «Это точно такие же самостоятельные опухоли, которые со временем разрастаются и начинают так же разрушать организм. Когда метастазы начинают делиться, они создают вокруг себя сеть сосудов и капилляров, которые их питают, отбирая питательные вещества у здоровых клеток», — заявил российский врач.

Он отметил, что бороться с опухолью, которая дала множественные метастазы, намного сложнее, чем с одиночной. Чаще всего, по словам специалиста, метастазы проникают в легкие, печень, лимфоузлы, головной мог, кости и мышцы, поджелудочную железу, а также надпочечники.

Ранее гастроэнтеролог Мария Лопатина назвала факторы развития одного из самых опасных видов рака. По ее словам, развитию рака желудка может способствовать инфекция Helicobacter pylori, а также наследственная предрасположенность.

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Никита Абрамов
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