Три человека погибли при обвале грунта на крупном российском заводе

Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном заводе

Трое рабочих погибли при обвале грунта в Новокузнецке на «Евраз ЗСМК» — крупнейшем в Сибири сталелитейном заводе. Об этом со ссылкой на экстренные службы в четверг, 31 марта, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что ЧП произошло во время работ по ремонту трубопровода. На месте работает оперативно-следственная группа.

В феврале стало известно, три человека сорвались с крыши жилого во время снегоуборочных работ в подмосковном Подольске. Двое из них погибли, третий пострадавший выжил и был госпитализирован.