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Зеленский вернул посла из Грузии из-за отказа страны помогать Украине

Зеленский заявил, что отозвал посла Украины из Грузии из-за отказа помогать Киеву
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву. Его слова со ссылкой на видеообращение приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что также был подписан указ об отзыве главы дипломатической миссии Украины в Марокко. Он подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал Зеленский.

21 марта стало известно, что большинство жителей Грузии поддержали решение правительства республики не вводить санкции против России из-за ситуации на Украине.

Об отказе присоединяться к западным рестрикциям в конце февраля заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Он также отметил, что власти страны выступают против повторения войны 2008 года.

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Марина Совина
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