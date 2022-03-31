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Эрдоган заявил о планах подготовить встречу Путина с Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит встречу Путина и Зеленского на этой неделе

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, чтобы обсудить возможную организацию их встречи. Об этом пишет Reuters.

По словам политика, он готов в очередной раз предложить коллегам встретиться. Эрдоган также заявил, что готов дать гарантии безопасности Украине, но для этого следует оговорить детали.

При этом ранее итальянский премьер Марио Драги рассказал, что в разговоре с ним Путин отказался от встречи с Зеленским, поскольку «для нее еще не наступило время».

Телефонный разговор между Путиным и Драги состоялся 30 марта по инициативе итальянской стороны. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

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Елизавета Наумова
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