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107-летняя женщина удивилась своему возрасту и назвала причину долголетия

107 летняя долгожительница Клара Ломангино назвала чеснок и масло секретом долголетия
Clara Lomangino

Clara Lomangino. Кадр: PIX11 Live

В США 107-летняя жительница штата Нью-Йорк отметила день рождения и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает Newsday.

Клара Ломангино из пригорода Нью-Йорка Фрипорта отметила знаменательную дату 29 марта. Поздравить долгожительницу пришли не только ее дети, внуки, правнуки и друзья, но и представители администрации города. «Что, уже 107? Никогда бы не подумала, что доживу до таких лет», — удивилась пенсионерка своему возрасту.

Женщина живет в собственном доме под присмотром помощника, однако ее часто навещает сын. По его словам, первое, о чем мать всегда спрашивает при встрече: ел ли он сегодня. Сама пенсионерка считает, что прожила так долго именно благодаря особенной еде. «Чеснок и масло!» — ответила женщина на вопрос о секрете долголетия, имея в виду любимую заправку для спагетти.

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Долгожительница работала в телефонной компании, а потом в банке. Местные жители устроили в честь Ломангино автопарад, а полицейские и пожарные приехали поздравить ее со включенными сиренами.

Ранее 101-летняя пенсионерка из Великобритании назвала причину своего долголетия. Она считает, что секрет заключается в активном образе жизни.

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Никита Савин
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