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101-летняя женщина назвала причину своего долголетия

Британка отметила 101-й день рождения и назвала позитивный настрой причиной долголетия

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

В Великобритании 101-летняя женщина отметила день рождения и назвала причины своего долголетия. Об этом сообщает портал Fenland Citizen.

Кэт Роудс из города Чаттерис, графство Кембриджшир, отмечала знаменательную дату в доме престарелых The Gables. Поздравить женщину пришли дочь Линда, внук Мартин и сын Тони. Специально для Роудс местный шеф-повар приготовил праздничный торт в морском стиле, так как британка очень любит морские прогулки.

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Долгожительницу ценят в The Gables как одну из самых остроумных и активных постоялиц. Она участвует во всех мероприятиях, которые организовывают сотрудники: занимается гимнастикой и йогой, играет в бинго и готовит. Именно интерес к жизни и позитивный настрой британка считает секретом своего долголетия. «Нельзя быть жалкой!» — заявила она журналистам газеты, которые пришли ее поздравить.

Ранее 100-летняя жительница Австралии назвала причины своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря регулярным занятиям спортом.

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Никита Савин
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