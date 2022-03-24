101-летняя женщина назвала причину своего долголетия

Британка отметила 101-й день рождения и назвала позитивный настрой причиной долголетия

В Великобритании 101-летняя женщина отметила день рождения и назвала причины своего долголетия. Об этом сообщает портал Fenland Citizen.

Кэт Роудс из города Чаттерис, графство Кембриджшир, отмечала знаменательную дату в доме престарелых The Gables. Поздравить женщину пришли дочь Линда, внук Мартин и сын Тони. Специально для Роудс местный шеф-повар приготовил праздничный торт в морском стиле, так как британка очень любит морские прогулки.

Долгожительницу ценят в The Gables как одну из самых остроумных и активных постоялиц. Она участвует во всех мероприятиях, которые организовывают сотрудники: занимается гимнастикой и йогой, играет в бинго и готовит. Именно интерес к жизни и позитивный настрой британка считает секретом своего долголетия. «Нельзя быть жалкой!» — заявила она журналистам газеты, которые пришли ее поздравить.

Ранее 100-летняя жительница Австралии назвала причины своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря регулярным занятиям спортом.