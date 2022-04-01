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В МИД рассказали об экономии от выхода России из Совета Европы

В МИД России заявили, что Россия после выхода из СЕ сэкономит 34 миллиона евро

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Россия после выхода из Совета Европы (СЕ) сэкономит 34 миллиона евро. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат не стал оценивать, насколько критичным будет для организации отсутствие российских взносов, указав, что этим могут заняться в Страсбурге. «Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят», — отметил он.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Россию официально исключили из Совета Европы 15 марта. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Выход из СЕ предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека, Устава СЕ и еще четырех конвенций. Членство в СЕ обязывало признать юрисдикцию ЕСПЧ, защищать права граждан в соответствии с его решениями.

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Анжелика Бережная
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